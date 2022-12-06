نصائح مهمة من وزارة الصحة للمصابين بالأنفلونزا الموسمية

قدمت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 6/12/2022، نصائح مهمة للمصابين بالأنفلونزا الموسمية.

وأوضح الوزارة، أن فترة المرض تتراوح من 5-10 ايام ، وتختفي الاعراض تلقائيا دون تدخل، لافتةً إلى أن الانفلونزا قد تحدث مضاعفات لدى كبار السن وضعاف المناعة.

ونصحت الوزارة بما يلي:

1. تناول خافض الحرارة في حال ارتفاع درجة الحرارة أو آلام العضلات .

2. الاكثار من شرب السوائل الدافئة.

3. تناول الحمضيات لاحتوائها على فيتامين (سي) المعزز المناعة.

4. المحافظة على النظافة الشخصية ونظافة الايدي.

5. تغطية الانف والفم عند العطس او السعال.

6. تجنب الاختلاط بالآخرين لمنع نقل العدوى.

9. مراجعة المستشفى في حال الشعور بضيق التنفس او القيء والاسهال المستمر.