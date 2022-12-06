3 إصابات برصاص الاحتلال المتفجر في البيرة

أصيب، اليوم الثلاثاء، 3 مواطنين بالرصاص الحي المتفجر أطلقته جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال المواجهات التي اندلعت في البيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 3 مواطنين بالرصاص الحي المتفجر خلال مواجهات في البيرة، مشيرة إلى أن أحد الإصابات لطفل (١٤ عاماً).

وذكرت أن الطواقم الطبية قدمت الاسعافات الاولية للمصابين ميدانيا، قبل أن يتم نقلهم إل المستشفى.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اندلعت اليوم مواجهات بين مواطنين وقوات الاحتلال، تخلله إطلاق الأخير قنابل غاز والرصاص الحي والمطاط لقمع المتظاهرين.