حجب قناة RT Balkan على اليوتيوب

أعلنت قناة RT Balkan، اليوم الثلاثاء، أن موقع يوتيوب حجب قناتها، معتبرةً ذلك علامة على غياب حرية الإعلام في الدول الغربية.

وأضافت قناة RT Balkan على حسابها على تليغرام، "إن أفعال (يوتيوب) تبرهن أولا وقبل كل شيء على غياب حرية وسائل الإعلام في الغرب".

وأكدت رئيسة تحرير القناة يلينا ميلينتشيتش، أن مضمون القناة لم ينتهك سياسة "غوغل" بأي شكل من الأشكال.

وأشارت ميلينتشيتش، إلى أنه من بين أحدث مقاطع الفيديو على القناة مقابلة مع السفير الروسي في صربيا ألكسندر بوتسان خارتشينكو.

وكان موقع يوتيوب التابع لشركة "غوغل" قد حجب قنوات وكالة "سبوتنيك" وقنوات RT التلفزيونية، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بـ 24 فبراير الماضي.