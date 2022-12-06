عائلة الأسير "أبو حميد" تُطالب الصليب الأحمر بالتّدخل العاجل لنقله لمشفى مدني

طالبت عائلة الأسير ناصر ابو حميد المصاب بالسّرطان، اليوم الثلاثاء، الصليب الأحمر الدوليّ بأخذ دوره، والتّدخل العاجل لنقل ناصر من سجن "الرملة" إلى مستشفى "مدني" وإبقائه فيه، ليتسنى لهم زيارته، ووداعه، حيث أصبح من غير الممكن طبيًا أن يتم إحضاره إلى غرفة الزيارة.

ويُشار إلى أن الزيارة الماضية، لم تدم أكثر من عشر دقائق رغم أنه موصول بالأوكسجين، وعلى كرسي متحرك حيث اضطروا، لسحبه من غرفة الزيارة، لتدهور حالته الصحيّة.

والأسير أبو حميد اليوم هو أقرب إلى كونه يعيش في غيبوبه بسبب مضاعفة المسكنات، وأيضا تتم تغذيته عن طريق الوريد، والحركة لديه انعدمت بنسبه تزيد عن 90%

جدير ذكره أن زيارة عائلة ناصر أبو حميد القادمة له ستكون في تاريخ 15/12/2022.