"مهجة القدس": الأسير يوسف الفقيه يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهـجـة الـقـدس للشـهـداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت مساء أمس عن الأسير المجاهد يوسف عايد أحمد الفقيه (34 عامًا)، من بلدة دورا بمحافظة الخليل بالضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 13 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 11/11/2021م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي تهمة تذكر.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر يوسف الفقيه ولد بتاريخ 26/06/1988م؛ وهو متزوج، ولديه خمسة من الأبناء، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشـاطاته في صـفـوف حركة الجـهـاد الإسـلامي في فلسـطين، وأفرج عنه من سجن عوفر الاحتلالي.

من جـهـتهـا تتـقـدم مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئة القـلـبية الحارة من الأسـير المحرر يوسف الفقيه وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.