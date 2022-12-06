الأسير مصعب محمود يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

أفاد نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، أنه دخل الأسير مصعب عادل محمود "أبو يامن" (43 عاماً) من نابلس عامه الـ19 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت النادي إلى أن الأسير "أبو يامن" طالب جامعي كان يدرس "علم نفس"، تعرض للمطاردة لمدة ثلاث سنوات، إلى أن اُعتقل في الـ6 من كانون الأول عام 2004، وعقب اعتقاله واجه تحقيقاً قاسياً لمدة 3 شهور، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسّجن لمدة 24 عاماً.

جدير ذكره الأسير "أبو يامن" فقد والده في عام 2007 ووالدته في عام 2014، وشقيقه في عام 2020 وحرمه الاحتلال من وداعهم، علماً أن معظم أفراد عائلته تعرضوا للاعتقال، ويقبع اليوم في سجن "النقب الصحراوي".