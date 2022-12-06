ما هو الدور الجديد الذي ينتظر رياض محرز مع مانشستر سيتي؟

سيكون الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، على موعد مع دور جديد مع الفريق السماوي خلال المعسكر الذي يخوضه بالتزامن مع كأس العالم 2022.

وتوجهت بعثة نادي مانشستر سيتي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، للقيام بمعسكر قصير الأمد، استعدادا لعودة المنافسات الكروية بعد نهاية منافسات كأس العالم 2022.

وقالت صحيفة "مانشسر إيفينينج نيوز":" إن الأيام التي سيقضيها مانشستر سيتي في دولة الإمارات ستكون مهمة بالنسبة لرياض محرز، رغم عدم إقامة أي لقاءات ودية".

وأوضح المصدر أن محرز، رفقة الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، سيكونان بمثابة قائدي تشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، باعتبارهما صاحبا الدور الأكبر في المجموعة، لا سيما في ظل غياب معظم النجوم لمشاركتهم في المونديال.

وسيكون الجناح الطائر مطالباً أولا بإظهار مدى جاهزيته البدنية لمدربه بيب جوارديولا، والذي انتقده في أكثر من مرة بخصوص هذه النقطة، خلال الشطر الأول من الموسم الجاري.

وسيعمل نجم منتخب الجزائر على إبراز قدرته على لعب دور قيادي داخل الفريق، مما سيساعده على كسب نقاط إضافية لدى الطاقم الفني لـ"السكاي بلوز"، والذي ينتظر منه الكثير خاصة بعد أن جدد عقده مع النادي حتى صيف 2025.

ومن المُتوقع أن يكون رياض محرز حاضرا بشكل أساسي في أولى مباريات مانشسر سيتي بعد كأس العالم، في ظل تدربه مع الفريق خلال الفترة التي غاب فيها منافسوه على مركزه.

جدير ذكره أنه يلاقي مانشسر سيتي غريمه ليفربول، يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في أولى مبارياته بعد كأس العالم.