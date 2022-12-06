قادة الاحتلال يعلقون على قرار الجزيرة:"لن يستجوب أحد من جنود الجيش "الإسرائيلي"

بدأت ردود الأفعال من قادة الاحتلال عقب إعلان شبكة الجزيرة الإعلامية اليوم الثلاثاء 6/12/2022 ، رفع قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة من قبل قوات الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية ، حيث أكدوا على أن "إسرائيل" لن تتعامل مع التحقيقات ولن يستجوب أي من جنود الجيش .

رئيس الوزراء "الإسرائيلي" يائير لابيد، ردًا على نشر قناة الجزيرة التماس للمحكمة الجنائية الدولية حول استشهاد شيرين أبو عاقلة قال: "لن يستجوب أحد جنود الجيش الإسرائيلي، ولن نقبل مواعظ من أحد عن أخلاقيات القتال، وبالطبع ليس من قناة الجزيرة".

ومن جانبه علق بيني غانتس وزير الحرب "الإسرائيلي": أقترح أن تقوم الأطراف المختلفة وكذلك شبكة الجزيرة بالذهاب للتحقق مما يحدث للصحفيين في إيران - لا يوجد جيش يعمل بأخلاقيات قتالية مثل الجيش الإسرائيلي ، مؤكدا على دعمه الكامل ودعم النظام بأكمله للقادة والجنود.