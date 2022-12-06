البسيوني لـ"فلسطين اليوم" : بدأنا بتصدير الفراولة للضفة مطلع نوفمبر ونتوقع ان يصل المحصول لـ11 ألف طن

توقع أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 6-12-2022، أن يصل إنتاج محصول الفراولة في قطاع غزة لهذا العام إلى حوالي 11 ألف طن ، مشيراً الى أن هناك وفرة إنتاجية في محصول الفراولة خلال الفتررة المقبلة،

وقال البسيوني خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ، ان الوزارة بدأت بتصدير 330 طناً من الفراولة منذ بداية نوفمبر الماضي مع بدء موسم قطف ثمار الفراولة للضفة الغربية ، مؤكداً أن الإصابة الفطرية للفراولة لم تؤثر على إنتاجية محصول الفراولة بقطاع غزة".

ونفى البسيوني أن يكون هناك أي إصابات فيروسية في نبتة الفراولة، مبيناً أن ما حدث هو نتيجة التبكير في زراعة محصول الفراولة وارتفاع درجات الحرارة أصيبت بعض المزروعات بالإصابات الفطرية.

وتابع : ""تم معالجة انتشار الإصابات الفطرية لمحصول الفراولة بالرغم من الانشار الزائد والملاحظ لهذا المرض.

أفضل الأنواع انتاجاً

وعن أنواع الفراولة وأيها أفضل، أوضح أن الفراولة المعلقة يكون إنتاجها أكبر من الفراولة الأرضية إلا أن تكاليف زراعتها باهضة الثمن، مشيراً إلى أن ذلك أدى لأن يكون السواد الأعظم من المساحات المزروعة بالفراولة هي من النوع الأرضي.

وبين البسيوني أن انتاجية الدونم من الفراولة المعلقة تعادل 3 أضعاف انتاجية الفراولة الأرضية، منوهاً في ذات الوقت أن الفراولة المعلقة أكثر جودة وانتاج وهي أكثر أماناً من ناحية تفادي العديد من الأمراض التي تقد تصيب نبتة الفراولة.

أسعار الفراولة

وبخصوص أسعار الفراولة هي مرتبطة بالتسويق وخاصة التسويق الخارجي، أكد أن الوزارة تحرص على قضية التسويق الخارجي لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمزارعين، مشدداً على أن العرض والطلب في الأسواق ومدى توفر التسويق الخارجي هو الذي يتحكم في أسعار الفراولة.

وعن المساحات المزروعة بالفراولة في قطاع غزة، أوضح البسيوني أن هناك حوالي 3500 دونم مزروعة بالفراولة في قطاع غزة، منها 12 دونم فقط معلقة والاعتماد بالغالب على الزراعة الأرضية لأنها أقل تكلفة وهي بمتناول المزارعين الذين يعيشون أوضاع اقتصادية صعبة.







