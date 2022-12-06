الذكرى العشرون لاستشهاد المجاهد عبد الهادي العمري

ميلاد الفارس: بتاريخ 11 مارس عام 1982م، كانت بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين على موعد مع فارسها عبد الهادي عمر العمري لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومة، حيث تلقى تعليمه في مدارس البلدة.

في صفوف الجهاد: انتمى فارسنا لحركة الجهاد الإسلامي مبكرًا ومع انطلاقة انتفاضة الأقصى المباركة التحق بصفوف سرايا القدس وتتلمذ على يد الشهيد القائد محمود طوالبة حيث شارك في عدة عمليات عسكرية والتي كان من أبرزها مشاركته في كمين مخيم جنين والذي أدى لمقتل 13 جنديًا صهيونيًا من لواء غولاني خلال اجتياح مخيم جنين إبان عملية السور الواقي عام 2002م.

على إثر مشاركة فارسنا المجاهد عبد الهادي في العديد من العمليات الجهادية والتي كان له الأثر الكبير في استهداف جنود العدو، أصبح من المطلوبين لدى قوات الاحتلال التي سعت للوصول إليه بأي ثمن.

شهيداً على طريق القدس: في السادس من ديسمبر 2002م، وأثناء عيد الفطر المبارك، حضر الشهيد المجاهد عبد الهادي لمعايدة أهله، ومكث معهم يومين دون أن يشعر بوجوده أحد، وحين خرج من البيت حيث اعتاد أن يتخفى، تفاجأ بأن المنطقة محاصرة بالجنود الذين أطلقوا عليه الرصاص حتى ارتقى شهيداً إلى العلا مقبلاً غير مدبر ملتحقًا بركب من سبقه من الشهداء.