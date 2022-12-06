الاحتلال يسلّم 10 إخطارات وقف عمل وبناء في قراوة بني حسان

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 10 إخطارات وقف عمل وبناء في المنطقة الشرقية، والجنوبية الشرقية لبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأوضحت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال سلّمت 5 اخطارات وقف عمل وبناء لمنازل مأهولة بالسكان، و 4 أخرى لمنازل قيد الإنشاء، وإخطارا لأرض تجري فيها أعمال حفريات، وذلك في المناطق المسماه " خلة اللقرن"، و" دار الضرب"، و " ا

لميدان".

يذكر أن سلطات الاحتلال تشن هجمة شرسة ضد الوجود الفلسطيني في محافظة سلفيت، تمثلت في تسليم عشرات الاخطارات بالهدم ووقف العمل والبناء لمنازل غالبيتها مأهولة بالسكان، وغرف زراعية في بلدات وقرى مختلفة، كما شهدت بلدة كفر الديك خلال الأشهر الماضية هدم منزلين قيد الإنشاء.