المدهون لـ"فلسطين اليوم ":صرف مخصصات الدفعة القادمة للشؤون نهاية الشهر الجاري.. في هذه الحالة!

أكّد مفوض وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية لؤي المدهون، اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، أن الوزارة ستصرف دفعة نقدية كاملة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة قبل نهاية العام الجاري 2022، في حال إيفاء المانح الأوروبي دعمه المالي لصالح برنامج الدفعات النقدية، مع إشارته إلى إمكانية تأخير موعد صرف الدفعة إلى الأسبوع الأول من شهر يناير 2023، بسبب التجهيزات.

وأوضح المدهون في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن كل المؤشرات تدل إلى عدم تأخير الدفعة النقدية لصالح مستفيدي الشؤون الاجتماعية، كما حدث خلال عامي 2021، و2022، مبيناَ أن انتظام الدفعات النقدية خلال عام 2023 يعتمد على ايفاء والتزام الاتحاد الأوروبي دعمه لصالح خزينة الحكومة الفلسطينية.

وقال: "التزام الاتحاد الأوروبي بدعمه المالي لخزينة الحكومة، سيضمن انتظام دفعات الشؤون الاجتماعية دون أي تأخير"، مشيراً إلى أن تأخير مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة، تسبب بتأخر صرف مستحقات الشؤون خلال الشهور الماضية.

ونوه إلى أنّ الاتحاد الأوروبي لا يُقرر مبلغاً محدداً لدعم برنامج الدفعات النقدية بوزارة التنمية الاجتماعية، لكن يسير الأمر وفق الاتفاق مع وزارة المالية الفلسطينية.

كما أكّد أن كشوفات المستفيدين من مستحقات الشؤون الاجتماعية، والتي يبلغ عددها 79 ألف أسرة في قطاع غزة، و34 ألفاً في الضفة، جاهزة، وتم ارفاقها لوزارة المالية، والتي بدورها ترسله إلى الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أنه لا يوجد حجب أو إضافة لأسماء جديدة على الكشوفات، وسيتم الصرف لذات الأسماء السابقة مع إضافة بعض الحالات الخاصة.

والعائلات التي تستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية صرف لها منذ 2022 جزء من دفعة بقيمة 400 شيكل، ودفعة أخرى بقيمة 700 شيكل آخر منتصف عام 2021، بينما حصلت على دفعة كاملة قبل شهرين.

وعلى مدار العامين الماضيين نظم المستفيدون من شيكات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة عشرات الوقفات الاحتجاجية تنديداً بعدم صرف مخصصاتهم، خاصة أنهم يعيشون ظروفاً معيشية غاية في السوء.