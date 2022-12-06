وسط تهديد بالاعتقال... مداهمة منازل محرري "الجهاد" في جنين

داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء بصورة همجية عدداً من منازل قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل القادة والمحررين: طارق قعدان وجعفر عز الدين ومصطفى ومحمد الشيباني وراني لحلوح ومحمد مرداوي وبسيوني العارضة، وإخضاعهم للتحقيق الميداني والتهديد بإعادة اعتقالهم.

وقال المحرر بسيوني العارضة شقيق الشهيد القائد سفيان العارضة والطفلة بلقيس، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المنزل قرابة الساعة 1:30 فجراً، وقامت بالتفتيش بطريقة وحشية، مضيفاً أن ضابط الشاباك الجديد الذي تولى إدارة المنطقة قد قاد هذه الحملة بحقهم.

من جانبه قال المحرر محمد الشيباني إن القوة العسكرية داهمت منزله بطريقة وحشية مصطحبة الكلاب البوليسية، حيث قاموا بالعبث بمحتويات المنزل وتكسيرها وسط حالة من الرعب لدى أبنائه، فيما قام ضابط المخابرات الجديد بتهديده بالاعتقال في المرة القادمة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية المحتلة تستهدف كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة وذلك على خلفية تصاعد العمل المقاوم.