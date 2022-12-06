استقالة مدرب "كوريا" بعد توديع كأس العالم

أعلن المدير الفني البرتغالي باولو بينتو استقالته من تدريب منتخب كوريا الجنوبية، عقب الخروج من كأس العالم 2022.

ويُشار إلى أن منتخب كوريا الجنوبية ودع منافسات كأس العالم 2022 بالخسارة أمام البرازيل برباعية مقابل هدف في دور الـ16 مساء الإثنين.

وأكد المدرب بينتو، أن الخسارة الثقيلة لم تكن سببا في استقالته، حيث أكد أنه كان قد اتخذ القرار بالفعل قبل 3 أشهر تقريبا، ولم يتأثر بأي شيء حدث في مونديال قطر.

وقال بينتو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أعلنت ذلك للتو أمام اللاعبين والرئيس، القرار اتخذته في سبتمبر وشكرتهم على كل ما فعلوه".

وأضاف: "أنا ممتن وفخور بكوني مدربا لمنتخب كوريا الجنوبية لأكثر من 4 سنوات، الآن سأحظى ببعض الراحة وسأرى ماذا سأفعل لاحقا".