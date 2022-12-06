اعتقالات في الضفة ومداهمات لعدد من منازل قادة وعناصر حركة الجهاد الإسلامي في عرابة بجنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء 6/12/2022 ، مواطنين من نابلس وبيت لحم، وداهمت منازل عدد من قيادات حركة الجهاد الاسلامي في عرابة بجنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بورين جنوب مدينة نابلس واعتقلت الشاب محمود ناجح النجار عقب اقتحام منزل عائلته والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عضو الهيئة الإدارية لمؤسسة إبداع شهاب مزهر من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوات كبيرة منازل أسرى محررين في بلدة عرابة جنوب جنين بينهم قادة وكوادر من حركة الجهاد الاسلامي وهم مصطفى الشيباني، وأبو جاسر الشيباني، وطارق قعدان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، ورامي لحلوح، وثابث المرداوي، وجعفر عز الدين، وأخضعتهم للتحقيق .