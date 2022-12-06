عملية إطلاق نار تستهدف مستوطنة "كرمي تسور" قرب الخليل

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة "كرمي تسور" قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة دون وقوع إصابات.

وقالت قناة كان العبرية :"إن مسلحين فلسطينيان قاما بإطلاق النار على دورية أمنية لجيش الاحتلال قرب مستوطنة "كرمي تسور" بين "غوش عتسيون" والخليل دون وقوع إصابات، وتم العثور على 6 أغلفة رصاص في مكان إطلاق النار".

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوة لجيش الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح اليوم قرب مستوطنة "كرمي تسور" قرب مدينة الخليل.

جدير ذكره أنه كثف المقاومون في الأيام الأخيرة عمليات إطلاق النار تجاه مستوطنات ودوريات وحواجز الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة؛ رداً على جرائم الاحتلال بإعدام الشبان بدمٍ بارد بالضفة وليس آخرها جريمة الشهيد مفلح.