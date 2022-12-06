الولايات المتحدة تُسجل 4500 حالة وفاة بالإنفلونزا هذا الموسم

سجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 8.7 مليون حالة مرضية، و78 ألف حالة استشفاء، و4500 حالة وفاة بسبب الإنفلونزا حتى الآن هذا الموسم.

وبحسب تقديرات صادرة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعد هذا النشاط للإنفلونزا الموسمية مرتفعا ويستمر في الزيادة في جميع أنحاء البلاد،

وتم الإبلاغ عن حوالي 20 ألف استشفاء بسبب الإنفلونزا في الولايات المتحدة في الأسبوع الأخير المنتهي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.

وتضاعف عدد حالات دخول مستشفى بسبب الإنفلونزا في ذلك الأسبوع تقريبا مقارنة بالأسبوع السابق.

وتم الإبلاغ عن 14 حالة وفاة بين الأطفال، بسبب الإنفلونزا حتى الآن هذا الموسم في البلاد، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.