الطقس: حالة من عدم الاستقرار الجوي وأمطار متفرقة في معظم المناطق

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء2022-12-06، أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئيا بارداً نسبيا الى بارد في المناطق الجبلية و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وبارداً وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الأربعاء: 2022-12-07

يكون الجو غائماً جزئيا بارداً نسبيا الى بارد في المناطق الجبلية و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.