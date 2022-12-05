انتكاسة صحية على حالة الأسير يوسف مقداد من غزة

قالت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة ، اليوم الإثنين، إن انتكاسة حدثت على الحالة الصحية للأسير يوسف مقداد من غزة بعد إجرائه عملية قسطرة في القلب ظهر أمس".

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الفحوصات الحديثة أثبتت انسداد في اثنين من شرايين القلب ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل وهو ما يعرف بعملية القلب المفتوح.

ودعت الوزارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإيفاد لجنة طبية دولية للوقوف على حالة الأسير مقداد وإجرائه للعملية بعيدًا عن أيدي الاحتلال وإدارة سجونه.

وبينت أن الأسير مقداد كان مقيدًا من يديه على سرير المستشفى حتى صباح اليوم، وبعد احتجاجه وصراخه على الأطباء سمحوا بإزالة القيود من يديه بشكل مؤقت.

يشار إلى أن الأسير مقداد معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسّجن لمدة 21 عامًا، وهذا عامه الأخير في الأسر، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء.