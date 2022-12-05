محكمة الاحتلال تقرر تمديد اعتقال الطفلة سرور وتأجيل عقد جلسة لها حتّى الاثنين المقبل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:00 م
05 ديسمبر 2022
محكمة الاحتلال تقرر تمديد اعتقال الطفلة سرور وتأجيل عقد جلسة لها حتّى الاثنين المقبل

أجلت محكمة الاحتلال في "بئر السبع" الجلسة التي كان من المقرر عقدها للأسيرة الطفلة حلا طلال سرور (16 عاماً) من بلدة نعلين/ رام الله حتّى يوم الإثنين المقبل الموافق 12 كانون الأول/ ديسمبر

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نقلت الأسيرة سرور إلى سجن "الدامون" مؤخرًا حيث تقبع الأسيرات

يُذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت سرور في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، خلال زيارتها لشقيقها "الأسير خالد" في سجن "بئر السبع- ايشل"

‏علمًا أن إدارة سجن "ايشل" قد نقلت شقيقها خالد إلى الزنازين، عقب اعتقالها

و‏يشار إلى أنّ الاحتلال يواصل اعتقال 33 أسيرة من بينهنّ ثلاث قاصرات وهن: نفوذ حمّاد، وزمزم القواسمة، وحلا سرور

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