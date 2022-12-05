بالفيديو ركلات الترجيح تدعم كرواتيا أمام اليابان وتقودها لربع نهائي المونديال

حقق منتخب كرواتيا الانتصار على اليابان بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1) مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي، بمونديال قطر 2022، في استاد الجنوب.



سجل لليابان دايزن مايدا في الدقيقة 43، بينما سجل إيفان بيريزيتش لكرواتيا في الدقيقة 55.



وبهذا الانتصار ينتظر منتخب كرواتيا الفائز بين البرازيل وكوريا الجنوبية في الدور ربع النهائي.



بدأت المباراة بضغط من المنتخب الياباني، حيث تلقى تانيجوتشي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وسدد رأسية بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 2.



وجاء الرد سريعا من الكروات، عبر بيريزيتش الذي استغل خطأ من دفاع اليابان وانطلق داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس جوندا في الدقيقة 7.

وصوب جفاريدول لاعب كرواتيا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى اليابان في الدقيقة 23.



وجاءت أخطر محاولات منتخب اليابان في الدقيقة 40، بتسديدة ساقطة من كامادا لكنها مرت فوق مرمى كرواتيا.



واقتنص دايزن مايدا هدف التقدم لليابان في الدقيقة 43، حيث تلقى تمريرة من زميله مايا يوشيدا بعد خطأ لدافع كرواتيا، وأسكن الكرة في الشباك.



وانتهى الشوط الأول بتقدم اليابان بهدف دون رد.



ومع بداية الشوط الثاني، واصل اليابانيون التهديد، بتسديدة من كامادا مرت أعلى مرمى كرواتيا في الدقيقة 46.



وصوب ماتيو كوفاسيتش لاعب خط وسط منتخب كرواتيا كرة من خارج المنطقة، مرت بمحاذاة القائم الأيمن في الدقيقة 48.



ونجح إيفان بيريزيتش في تسجيل هدف التعادل لكرواتيا في الدقيقة 55، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر زميله ديان لوفرين وسدد كرة رأسية على يسار الحارس.



وتألق جوندا حارس مرمى منتخب اليابان، في التصدي لتسديدة قوية من لوكا مودريتش في الدقيقة 62.



وصوب بيريزيتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 76.



واستمرت المحاولات دون أي فعالية حقيقية، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، ويتم الاتجاه إلى الأشواط الإضافية.



وأرسل ميتوما قذيفة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها حارس كرواتيا ببراعة في الدقيقة 104.



وسدد لوفرو ماير كرة على حدود منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيمن.



واتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للكروات بنتيجة (3-1)، بعدما أضاع مينامينو وميتوما لاعبا اليابان.