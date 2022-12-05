رونالدو: مونديال قطر قلب التوقعات إلى سعادة

أشاد الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، باستضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022.

وتأهلت البرتغال إلى ثمن نهائي المونديال، على رأس المجموعة الثامنة، لتضرب موعدا مع سويسرا (وصيف المجموعة السابعة).



وقال رونالدو، في تصريحات لقناة "beIN sports": "كأس العالم في قطر رائعة، وكل شيء مذهل بما في ذلك المواصلات والضيافة والملاعب والمرافق".



وأضاف: "الملاعب قريبة من بعضها، حيث يمكنك مشاهدة أكثر من مباراة في نفس اليوم".



وتابع: "مناطق المشجعين منظمة بصورة مثالية، والجميع كانوا يخشون حرارة الجو، لكن الطقس مناسب جدا".



وختم: "إنها تجربة رائعة، وأي شخص جاء إلى هنا بتوقعات منخفضة سيرحل وهو في غاية السعادة".