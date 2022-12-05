برشلونة يصعد أزمة ليفاندوفسكي

قرر نادي برشلونة التصعيد في أزمة إيقاف مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني.



وعوقب ليفاندوفسكي بالإيقاف 3 مباريات، عقب طرده خلال لقاء الفريق الكتالوني مع مضيفه أوساسونا، في بطولة الدوري الإسباني، ضمن منافسات الأسبوع 14، التي انتهت لصالح البلوجرانا (2-1).



وتقدم برشلونة باستئناف على القرار، لكن الاتحاد الإسباني رفضه، اليوم الاثنين، وتم تأكيد عقوبة الإيقاف.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة قرر التصعيد ضد قرار الاتحاد، وسيرفع القضية الآن إلى المحكمة الإدارية الرياضية الإسبانية.



وذكرت أن الاتحاد الإسباني يرى أن إيماءات "ليفا" عقب الطرد كانت موجهة لحكم المباراة، لكن يصر برشلونة واللاعب على أن المهاجم البولندي كان يقصد المدرب تشافي هيرنانديز وفقا لمحادثة سابقة بينهما.



وفي حال تثبيت العقوبة سيفتقد البارسا خدمات ليفاندوفسكي في مباريات إسبانيول وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس، المقررة بعد انتهاء كأس العالم 2022.