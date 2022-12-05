رونالدو يتوصل إلى اتفاق نهائي مع النصر السعودي

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الاثنين، بأن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو سينضم إلى فريق النصر السعودي اعتبارًا من 1 يناير/ كانون ثاني 2023 بعقد يستمر لموسمين ونصف.

وأنهى المهاجم علاقته بمانشستر يونايتد قبل يومين من بدء مشاركته في مونديال قطر، ليتمكن من التفاوض مع أي فريق، وكان النصر هو الذي أبدى أكبر اهتمام منذ البداية.

وأوضحت الصحيفة أن العقد يشمل حوافز اقتصادية عبر الإعلانات، مما سيجعل البرتغالي أغلى لاعب في العالم.

وبيّنت "ماركا" أن العقد الإجمالي للنجم كريستيانو رونالدو مع النصر يقترب من 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأشارت إلى أن ميسي ونيمار يتقاضيان في باريس سان جيرمان 75 و70 مليونًا كل موسم، وهو أقل بكثير مما سيحصل عليه كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي.

وذكرت أن "كريستيانو رونالدو سيجد فريقًا يسعى لاستعادة الهيمنة المفقودة في منافسته بعيدًا عن المستوى العالمي الأول".