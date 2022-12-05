هل تتأثر فلسطين بمنخفض جوي خلال الأيام القادمة.. راصد جوي يوضح؟

توقع الراصد الجوي محمد أبو بكر، اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، أحوال الحالة الجوية الفلسطينية بدءاً من اليوم وحتى الأسبوع المقبل، مشيراً إلى عدم تأثر المنطقة بأي منخفضات جوية خلال الـ 10 المقبلة، بينما ستتأثر بمرتفع جوي يُبقي درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي.

وقال أبو بكر في مقابلة خاصة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن أجواء غائمة جزئياً تسيطر على فلسطين، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام، والأجواء تكون دافئة نسبياً خلال ساعات النهار في معظم المناطق، باردة نسبياً في المناطق الجبلية، وتصبح الأجواء باردة خلال ساعات الليل، مع فرصة لسقوط زخات من الأمطار على بعض المناطق.

أما غداً الثلاثاء وفق الراصد، تشهد الأجواء الفلسطينية حالة من عدم الاستقرار الجوي على البلاد، ويتوقع سقوط زخات من الأمطار بين الحين والآخر، يصاحبها انخفاض على درجات الحرارة.

وتكون الأجواء الفلسطينية يوم الأربعاء غائمة جزئياً في ساعات النهار، وفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار فوق بعض المناطق الشمالية، كما تحدث الراصد.

وأضاف الراصد أبو بكر: "يوما الخميس والجمعة، تكون درجات الحرارة أعلى من معدلها العام، وتصبح الأجواء مستقرة، لطيفة نهاراً، مع بقائها باردة ليلاً، خاصة في المناطق الجبلية.

وتوقع الراصد، أن تبقى الأجواء في حالة استقرار مطلع الأسبوع المقبل، ولا يوجد مؤشرات عن قدوم منخفضات جوية حتى الـ 10 أيام المقبلة.

وتابع الراصد، أنه وفق الخرائط المختصة، فقد تشهد الأراضي الفلسطينية مرتفعاً جوياً خلال الأسبوع المقبل، يمنع مرور الكتل الهوائية الباردة والرطبة المحملة ببخار الماء من البحر، وبالتالي ترتفع درجات الحرارة وتصبح أعلى من معدلها السنوي من 3-5 درجات مئوية.

وخلال المرتفع الجوي، ستلامس درجة الحرارة في مدينة القدس المحتلة حوالي 18- 19 درجة مئوية، وهي أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، بينما في قطاع غزة تتراوح درجات الحرارة بين 21- 24 درجة مئوية، أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات.