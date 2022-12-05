أول زيارة للرئيس الإماراتي لقطر منذ تسلمه منصبه

وصل اليوم الاثنين 5/12/2022، إلى الدوحة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اول زيارة للرئيس الاماراتي الى الدوحة منذ تسلمه مقاليد الحكم في 14 ايار/ مايو 2022 في أحدث شكل للتقارب بين البلدين الخليجيين.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان في مقدمة مستقبلي الرئيس محمد بن زايد وفق ما اكدت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، مشيرة الى وجود شخصيات كبيرة في فريق المستقبلين للضيف الاماراتي.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن الزيارة "تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين".

والتقى تميم وين زايد لأول مرة بعد الازمة الخليجية على هامش افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بالعاصمة بكين، في فبراير 2022، حيث كان الاخير ولياً لعهد أبوظبي .

ولم يحضر الرئيس الاماراتي افتتاح بطولة كأس العالم واناب عنه نائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي .

ومنتصف مايو الماضي، زار أمير قطر دولة الامارات معزيا برئيسها الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.