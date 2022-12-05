موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر نوفمبر 11 2022 وزارة المالية، مع اقتراب الإعلان عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، يبدأ يزيد البحث من قبل الموظفين العموميين عن نسبة صرف رواتب الموظفين، ونسبة صرف مستحقاتهم، أو المتأخرات، حيث انتشرت أحاديث كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نسبة الصرف وإمكانية تقليصها إلى أقل من 80%، وهو ما أثار القلق والخوق لدى الموظفين الذين يعيشون هذه الحالة من عام 2017 عندما قررت السلطة خصم 30% من رواتبهم، وظلت إلى هذه اللحظة تصرف الرواتب منقوصة كما إنها أقدمت على تقاعد إجباري لآلاف الموظفين دون أن يبلغوا السن القانوني.

موعد ونسبة رواتب السلطة وزارة المالية شهر 11 2022

ساعات قليلة تفصلنا عن اعلان وزارة المالية في رام الله عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة، موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر نوفمبر 11 2022 وزارة المالية، كما إنهم يحثون أيضا عن نسبة صرف المستحقات، وبدوره وبعد التواصل مع جهات مختصة، ينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد ونسبة رواتب السلطة وزارة المالية شهر 11 2022.







موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر 11 ديسمبر 2022

وأعلنت جهات موثوقة، أن رواتب الموظفين ستصرف بنسبة 80% هذا الشهر ونسبة المستحقات ستكون 5% فقط، كما إن رواتب المتقاعدين المدنيين ستكون كاملة دون أي خصومات تذكر عليها، موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر 11 ديسمبر 2022، حيث نرفق لكم التفاصيل عن نسبة صرف هذه الرواتب للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين أيضا، وذلك ليطمئن قلب الموظف الذي بات يسأل عن حقيقة تقليص نسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 11 2022.







متى رواتب السلطة غزة شهر 11

ويتساءل موظفو السلطة، عن متى رواتب السلطة غزة شهر 11، إذ ويبلغ مجموع عدد موظفي السلطة في الضفة وغزة نحو (136) ألف موظف، من المثبتين، ويرتفع الرقم إلى (210) ألف مع إضافة المتقاعدين، والمخصصات الاجتماعية، ومخصصات الأسرى والمحررين، وذوي الشهداء، وتشتكي السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة وكبيرة تعانيها جراء اقتطاع "إسرائيل" أموال المقاصة (الضرائب) منذ سنوات، لكن عودة الدعم الأوروبي مؤخرا ربما يساهم في تخفيف هذه الأزمة، وسنرفق لكم مع اعلان وزارة المالية رسميا، موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر ديسمبر 11 2022 وزارة المالية.