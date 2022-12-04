تيتي: ارتجفت عند مصافحة بيليه

أكد تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، جاهزية السيليساو لمواجهة كوريا الجنوبية، مساء غد الإثنين، في ثمن نهائي كأس العالم (قطر 2022).

وقال تيتي خلال مؤتمر صحفي: "لا أفكر حاليا سوى بهذه المباراة، وأعرف أن الخصم مرهق (بسبب مباريات المجموعات)".

وأضاف: "نيمار سيتدرب بعد ظهر اليوم، وهذه الجلسة ستكون حاسمة بشأن إمكانية مشاركته غدا من عدمها، ولا توجد معلومات بشأن التشكيلة الأساسية".

وزاد: "أليكس ساندرو يعاني صحيا ولن يلعب، ولا يمكن أن نضع أي لاعب تحت أخطار صحية من أجل الفوز، والجهاز الطبي يقوم بواجباته كاملة".

وتابع: "ما قدمناه خلال دور المجموعات من أداء وأهداف، هو نتاج التدريبات على بناء الهجمة، وكيفية الوصول إلى المرمى".

وتطرق بالحديث عن أسطورة البرازيل بيليه، الذي يعاني من مشكلات صحية، قائلا: "كان يجب أن أبدأ المؤتمر الصحفي عنه، بيليه هو الشخص الوحيد الذي ارتجفت عند مصافحته".

وختم: "بيليه يمثل كل معاني كرة القدم بالنسبة لنا".