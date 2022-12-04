تحديد موعد صرف رواتب السلطة شهر 12-2022- موعد صرف موعد رواتب السلطة 12، مع بداية كل شهر تزادد عمليات البحث من قبل موظفي السلطة الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عن موعد صرف رواتب السلطة شهر12 2022، ويتسائل الكثيرين من موظفي السلطة الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الفلسطينية المحتلة، عن موعد صرف رواتب السلطة شهر12 2022، لذلك تزداد عمليات البحث من قبل الموظفين عن موعد صرف رواتبهم، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن أبرز التصريحات والتوقعات الصادرة من قبل المسؤولين في المالية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، خاصة وأن رواتب السلطة التي صرفت الشهر الماضي شهر 6 جاءت بنسبة 80% وبحد أدني 2000شيكل بالإضافة لصرف 15 بالمئة من المستحقات حتي شهر يونيو 2022.

موعد صرف رواتب السلطة شهر 12 ديسمبر

تحديد موعد صرف رواتب السلطة شهر 12-2022- موعد صرف موعد رواتب السلطة، وتشتكي السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة وكبيرة تعانيها جراء اقتطاع "إسرائيل" أموال المقاصة (الضرائب) منذ سنوات، لكن عودة الدعم الأوروبي مؤخرا ربما يساهم في تخفيف هذه الأزمة.

ويبلغ مجموع عدد موظفي السلطة في الضفة وغزة نحو (136) ألف موظف، من المثبتين، ويرتفع الرقم إلى (210) ألف مع إضافة المتقاعدين، والمخصصات الاجتماعية، ومخصصات الأسرى والمحررين، وذوي الشهداء.

وزارة المالية: 3.783 مليار شيكل.. إجمالي الإيرادات الضريبية للحكومة الفلسطينية في الربع الأول من 2022.#فلسطين pic.twitter.com/AdpcVCxKx3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 13, 2022

موعد رواتب السلطة شهر 12

تحديد موعد صرف رواتب السلطة شهر 12-2022- موعد صرف موعد رواتب السلطة، والشهر الماضي، أعلنت وزارة المالية أن رواتب الموظفين عن شهر تشرين الأول، تم صرفها بنسبة %80 من راتب شهر تشرين الأول لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيقل، بالإضافة الى ذلك سيتم سداد 6 % من مبلغ مستحقات الرواتب القائمة حتى تاريخ 31/10/2022، واخيراً تؤكد الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

موعد صرف رواتب الموظفين رام الله 2022

تحديد موعد صرف رواتب السلطة شهر 12-2022- موعد صرف موعد رواتب السلطة، وفي وقت سابق ، عبر وزير المالية شكري بشارة عن عميق تقديره من موقف الاتحاد الأوروبي ولكل من ساهم بالتطور الإيجابي لإزالة العقبات الإدارية التي أخرت الدعم الأوروبي المخصص لفلسطين، مؤكدا أن القيمة المعنوية والفحوى السياسية لهذا الدعم تفوق القيمة النقدية.

موعد رواتب موظفي السلطة الفلسطينية

وأكدت وزارة المالية في بيان صدر عنها، أن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لفلسطين خلال العام الحالي عن موازنة 2021 قيمته 225 مليون يورو؛ منها 144 مليون يورو مخصصة لدعم الموازنة وموزعة على النحو التالي:

57.5 مليون يورو لدعم رواتب الموظفين والمتقاعدين ستصرف على دفعتين، الأولى بقيمة 35 مليون يورو ستصرف في بداية شهر أيلول، والدفعة الثانية بقيمة 22.5 مليون يورو ستصرف في شهر تشرين الثاني، علما أن فاتورة الرواتب الشهرية قيمتها 950 مليون شيقل.

53.5 مليون يورو دفعة مخصصة للشؤون الاجتماعية وسيتم صرفها على دفعات خلال هذا العام، ويذكر أن المستفيدين من هذه المنحة هم حوالي 115 ألف عائلة، 80% منها في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) و20% في المحافظات الشمالية، وأي مبلغ مخصص من المفوضية الأوروبية يتوجب على السلطة المساهمة بمبلغ بالمثل من موارد خزينة السلطة الذاتية.





موعد صرف رواتب الموظفين رام الله 2022

دعم مخصص لمواجهة فيروس كورونا وشراء طعومات بقيمة 20 مليون يورو سيتم صرفها خصيصا لهذا الغرض خلال شهر تموز.

دعم لمستشفيات القدس قيمته 13 مليون يورو سيتم صرفها حصريا لهم في شهر تموز.

موعد صرف رواتب موظفي السلطة 2022

تحديد موعد صرف رواتب السلطة شهر 12-2022- موعد صرف موعد رواتب السلطة، ووفقاً لمصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فقد رجحت أن تعلن وزارة المالية الفلسطينية يوم الثلاثاء المقبل 6/12/2022/ موعد صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة وغزة عن شهر 12 ديسمبر.

وبينت المصادر أن نسبة صرف الرواتب لن تختلف عن الشهر الماضي، أي بنسبة %80 من الراتب لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيقل، بالإضافة الى ذلك سيتم سداد 6 % من مبلغ مستحقات الرواتب القائمة.

رواتب المتقاعدين سلطة رام الله

تحديد موعد صرف رواتب السلطة شهر 12-2022- موعد صرف موعد رواتب السلطة، وبشأن رواتب المتقاعدين سلطة رام الله، أكدت المصادر سيتم صرفها وفقاً لنسبة الشهر الماضي بنسبة %80 من الراتب لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيقل، بالإضافة الى ذلك سيتم سداد 6 % من مبلغ مستحقات الرواتب القائمة.

وتوقعت المصادر أن تحدث انفراج في نسبة رواتب السلطة في غزة والضفة مع بداية العام المقبل، خاصة وأن هناك وعودات دولية لسلطة بتزيادة الدعم المالي لسد العجز في قيمة رواتب الموظفين، تحديد موعد صرف رواتب السلطة شهر 12-2022- موعد صرف موعد رواتب السلطة

موعد صرف رواتب السلطة لهذا الشهر 12

تحديد موعد صرف رواتب السلطة شهر 12-2022- موعد صرف موعد رواتب السلطة، موعد صرف رواتب الموظفين رام الله شهر12- موعد صرف رواتب السلطة غزة والضفة شهر 12، وكانت فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أعلنت عن صرف مساعدات الاتحاد الأوروبي لصالح دعم الشعب الفلسطيني، وخزينة الحكومة، عن عام 2021.

وأشارت دير لاين في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء محمد اشتية في رام الله، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستمر لسنوات عديدة كما كان سابقًا في دعم الشعب والحكومة.

وتعتبر المساعدات الاوروبية من أبرز أعمدة الدعم المالي المقدم لفلسطين وخزينة السلطة، تصل قيمتها سنوياً نحو 300 مليون يورو، تحديد موعد صرف رواتب السلطة شهر 12-2022- موعد صرف موعد رواتب السلطة