مختص يجيب لـ "فلسطين اليوم".. هل المضادات الحيوية تُشكل خطراً على المصابين بفيروس "التنفس المخلوي"؟

أكد استشاري الأمراض الصدرية في قطاع غزة د. حسين العطار، اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022، أن تناول "المضادات الحيوية، لا يسبب أعراض جانبية على المُصاب بفيروس "التنفس المخلوي"، مستدركا: "لكن لا يجب استعمال الأدوية المضادة لذلك الفيروس إلا باستشارة الطبيب المختص".

وأرجع الطبيب المختص د. العطار، في مقابلة خاصة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسباب فيروس " التنفس المخلوي" إلى تفشي فيروس كورونا المستجد وما تبعه من ارتداء الكمامات، واتخاذ الاجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي واغلاق المدارس وتعقيم الأيدي بالمطهرات، وبالتالي انخفضت نسبة المناعة المكتسبة ضد فيروسات الجهاز التنفسي مثل "الانفلونزا" وفيروس "التنفس المخلوي"، مشدداً على أن العدوى هذا العام شديدة ومنتشرة أكثر من سابقاتها.

وقال: إن ما يُميز المُصاب بفيروس "التنفس المخلوي" هو ارتفاع درجة حرارة جسمه لفترة أطول، مقارنة بإصابته بالإنفلونزا الموسمية، وقد تصل من أسبوع إلى أسبوعين، مشيراً إلى أن التهاب الحلق ليس من مميزات "الإصابة بالفيروس، لكن سماع صفير في الصدر هو من صفات الإصابة به، وقد تظهر أعراضه ثم تختفي من جديد، ثم تعود بسرعة.

وأوضح، أن الأعراض التي تُصاحب المصاب بالفيروس، هو التهابات رئوية حادة، وتهيج شديد في الشعب الهوائية قد تتحول لحساسيه في الشعب الهوائية وخاصه عند الأطفال، مشيراً إلى أن الأطفال دون السنتين هم الأكثر للإصابة بهذا الفيروس إضافة إلى من يعانون من أمراض تضعف مناعة الجسم كالسكري وغيره.

وأكد أن فيروس "التنفس المخلوي" أخف وطأة من كورونا ومضاعفاته أقل بكثير.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت يوم أمس السبت، عن انتشار مجموعة "فيروسات" تصيب الجهاز التنفسي لدى الأشخاص، وتنشط عادةً مع دخول فصل الشتاء أكثر من الفصول الأخرى، مؤكدةً أن تأثيرها الأكبر على الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

من جهته، أكد مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة، د. مجدي ضهير، أنه لا يوجد لدى الصحة بغزة لقاحات لمكافحته، لكن يوجد أدوية لعلاج أعراضه وينصح باستخدامها.

وفيروس "التنفس المخلوي" أو ما يعرف ب respiratory syncytial virus هو فيروس معرف وليس جديد، وهو يصيب الجهاز التنفسي العلوي وأحيانا السفلي عند الأطفال خاصة، ومن المعروف أنه أحد الأسباب للعدوى التنفسية الشديدة ودخول المستشفى في الرضع، الذين تقل أعمارهم عن عام؛ لأنه يسبب التهاب حاد في الشعب الهوائية الدقيقة عندهم.