نقيب الموظفين يوضح موعد حل ملف المرابحات البنكية قبل عام 2014

أكدت نقابة الموظفين في قطاع غزة اليوم الأحد 4/12/2022، أن اجتماع النقابة برئيس لجنة متابعة العمل الحكومي أ، عصام الدعاليس خلص لعدة تفاهمات أبرزها ملف المرابحات البنكية للموظفين.

وبين خليل الزيان نقيب الموظفين بغزة، أن اجتماع النقابة بلجنة العمل الحكومي، كان مثمراً وتركز بشكل كبير على إنهاء ملف المرابحات البنكية للموظفين.

وأوضح، أن الدعاليس وعد خلال اللقاء بإنهاء ملف المرابحات البنكية لما قبل عام 2014، قبل نهاية العام الجاري والملف الآن قيد الدراسة لوضع الحلول ويستفيد منه نحو 100 موظف.

وقال الزيان :"إن النقابة تطرقت خلال اللقاء لموضوع الفئة الثالثة ونقلها للفئة الثانية والقضية المرفوعة في المحكمة لـ 8 موظفين، حيث وعد الدعاليس بحلها قائلاً "نحن تحت القانون والنظام وما سيصدر عن حكم المحكمة سيتم تنفيذه. "

وطالب المحكمة العليا بسرعة إنجاز قضية الموظفين المرفوعة في المحكمة ونتمنى من السلطة القضائية العمل على انهاء الملف بشكل عاجل.

ونوه إلى أن الترقيات ورؤساء الأقسام التي تم الإعلان عنها، أصبحت في مرحلة التنفيذ مع ديوان الموظفين وتم البدء بإجراءات تنفيذها.

كما وعد رئيس ديوان الموظفين بإنهاء كافة المراحل المتعلقة بالمرحلة الثانية للترقيات والأولى المتعلقة برؤساء الأقسام وتسكين الموظفين مع نهاية العام الجاري.