الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية في غور الأردن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن انطلاق مناورة عسكرية لقواته في منطقة غور الأردن.

وذكر الجيش الإسرائيلي في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أن المناورة العسكرية ستبدأ اليوم في منطقة غور الأردن على أن تنتهي يوم الخميس المقبل.

وأكد الجيش أن تلك المناورة العسكرية تأتي من أجل رفع الجاهزية العملياتية لقوات الجيش الإسرائيلي، حيث من المقرر أن تشارك في المناورات جميع القوى العسكرية العاملة في غور الأردن.

وأوضح الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي أن المناورة ستقوم بمحاكاة مجموعة متنوعة من السيناريوهات عالية الكثافة، بهدف رفع مستوى كفاءة وجاهزية قوات الجيش في المنطقة، مشيرا إلى أن قوات الجيش ستقوم بحركة نشطة في المنطقة.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن المناورة المقررة اليوم قد تم التخطيط لها مسبقا كجزء من برنامج التدريب للعام 2022.