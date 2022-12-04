"الشباب والثقافة" تبدأ استعداداتها لاختتام مسابقة أفضل مركز ثقافي بغزة

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الأحد 4/12/2022، عن بدء استعداداتها لاختتام النسخة الثامنة من مسابقة "المركز الثقافي المثالي" للعام 2022، والتي تنظمها بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي.

وأوضح المدير العام للعمل الأهلي والآداب الأستاذ سامي أبو وطفة أن لجنة تحكيم المسابقة أنهت أعمالها، وقامت بمراجعة وتقييم كافة طلبات المشاركة في المسابقة التي تقدمت بها الجمعيات والمراكز الثقافية العاملة في قطاع غزة.

وأكد أن المسابقة تهدف إلى تكريم الجمعيات والمراكز الثقافية على جهودها التي بذلتها خلال العام 2022 لإثراء المشهد الثقافي الفلسطيني، وتعزيز الدور التنموي للثقافة في المجتمع الفلسطيني، وتعزيز التنافس الشريف بين الجمعيات والمراكز لتقديم أفضل الخدمات الثقافية لشرائح المجتمع الفلسطيني، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين للمشاركة في المسابقة بلغ 37 جمعية ومركز ثقافي.

وأشار أبو وطفة إلى أن لجنة التحكيم راعت عدة معايير خلال عملية التحكيم في المحور الإداري والمالي، ومحور البرامج والأنشطة الثقافية، ومحور تقييم أداء العاملين في المؤسسة ومدى رضا المستفيدين من خدماتها، ومحور الشراكة والتعاون بين المؤسسة والهيئة من جهة، والمراكز والجمعيات الثقافية من جهة أخرى.

ولفت أبو وطفة إلى أن الإعلان عن الجمعيات والمراكز الفائزة سيتم من خلال حفل مميز سيتم تنظيمه مطلع الأسبوع القادم، داعيًا المؤسسات والمراكز وكافة المثقفين والمهتمين لحضور الحفل.

يذكر أن النسخة السابعة من المسابقة شهدت فوز مؤسسة رواسي فلسطين للثقافة والفنون بالمركز الأول، وحصلت مؤسسة العلم والثقافة على المركز الثاني، ومؤسسة المداد للثقافة والعلوم على المركز الثالث.