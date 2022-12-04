تفاصيل جنازة الكاتب المصري الكبير مفيد فوزى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:07 ص
04 ديسمبر 2022
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أعلنت حنان ابنة الكاتب الصحفى الكبير مفيد فوزى، وفاة والدها منذ قليل عبر حسابها على فيس بوك، وكتبت حنان، قائلة:" بابا سافر السما عند ربنا وصلاة الجنازة على روحه الطيبة اليوم الأحد الساعة 12 ظهرا في كنيسة المرعشلى بالزمالك والعزاء غدا الاثنين الساعة السادسة في قاعة كنيسة المرعشلى بالزمالك".

يشار إلى أن الإعلامى الكبير مفيد فوزي كان يعانى من وعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات منطقة المهندسين، حيث كان يعانى من تعب شديد دخل على إثره للعناية المركزة، وظل يتلقى العلاج لمدة 3 أيام بها.

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يشار إلى أن الإعلامى الكبير مفيد فوزي كان قد تعرض لكسر في المفصل بالذراع الأيمن، منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، وكانت تقوم برعايته ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى.

 

 

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