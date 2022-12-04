تقديم تقرير حول وضع الأسرى للمقررة الأممية في عمان

قدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في العاصمة الاردنية عمان، وخلال لقائين استمرا لأكثر من أربع ساعات مع السيدة (فرانشيسكا البابنيز) المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شرح مفصل عن الانتهاكات والممارسات التي تنتهجها حكومة الاحتلال وادارة سجونها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

كما تم تسليمها تقرير مفصل يتضمن بيانات واحصائيات عن عدد الأسرى والمعتقلين وما يتعرضون له من تجاوزات تتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

واكدت فرانشيسكا بأنها تعمل على اعداد تقريرها السنوي لهذا العام بالقوة التي تعري وتفضح عنصرية واجرام الاحتلال الإسرائيلي.

وثمنت الهيئة جهود المقرر الخاص، متمنية أن تستطيع الدخول الى فلسطين للوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بالتطرف الاسرائيلي، علماً أنها حاولت مراراً ولم يسمح لها من قبل حكومة الاحتلال.

كما ثمنت الهيئة الجهود التي تبذل من وزارة الخارجية والمغتربين / قطاع العلاقات متعددة الأطراف من أجل تدويل قضية الأسرى، وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم داخل سجون الاحتلال وخارجها.