طالع الجدول ..التعليم بغزة تنشر جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 2022-2023





نشرت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 2022-2023

وأوضحت الوزارة أن تقويم الطلبة من الصف الأول وحتى الرابع الأساسي يكون من خلال التقويم المستمر خلال الفترة الدراسية الثانية ويتكون التقدير النهائي لأداء الطلبة للمبحث الواحد من تقييم الأداء التراكمي لخبراته ويواصل الطلبة دراستهم خلال فترة الامتحانات حتى نهاية الحصة الثالثة، وفقاً لما ورد بأسس التقويم التربوي للعام الدراسي 2022-2023.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المرحلة الثانوية تبدأ بتاريخ 2/1/2023، وامتحانات الصفوف من الخامس حتى التاسع تبدأ بتاريخ 3/1/2023 ، وتنتهي الفترة الدراسية الثانية بتاريخ 12/1/2023.