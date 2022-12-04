سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022

استقر سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022، داخل الأسواق العالمية والأسواق المحلية الفلسطينية مقابل عملتي الدولار الأمريكي والشيكل "الإسرائيلي".

سعر أونصة الذهب في فلسطين

واستقر سعر أونصة الذهب في فلسطين، ليسجل مبلغ 6.113 شيكلا، أي ما يعادل 1.800 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب في فلسطين عيار 21

سجل سعر الذهب في فلسطين عيار 21 مبلغ 172.00 شيكلا، أي ما يعادل 50.66 دولارا أمريكيا.

سعر جرام الذهب في فلسطين

تفصيلي لـ سعر جرام الذهب في فلسطين، حسب أعيرة الذهب المتوفرة في الأسواق والأكثر تداول وهي (24، 22، 21، 18، 14، 12).

سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 196.57 شيكلا ،57.89 دولاراً أمريكياً.

سعر جرام الذهب عيار 22 سعر 180.19 شيكلا، 53.07 دولار امريكي

سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 147.43 شيكلا، 43.42 دولارا امريكيا

سعر جرام الذهب عيار 14 سعر 114.66 شيكلا، 33.77 دولارا أمريكيا