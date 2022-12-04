مونديال قطر: جدول مباريات كأس العالم اليوم والقنوات الناقلة

تستكمل مباريات اليوم الأحد 4/12/2022، كأس العالم قطر 2022 الدور ال16، لمعرفة من سيصل إلى الدور الـ 8 بعد هولندا والأرجنتين يوم أمس.

وتنطلق في البداية مواجهة قوية في الدور الثاني تجمع بين فرنسا وبولندا على استاد الثمامة، وتليها مباراة أخرى في المساء بين إنجلترا والسنغال على استاد البيت.

جدول مباريات كأس العالم والقنوات الناقلة

فرنسا ضد بولندا – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

إنجلترا ضد السنغال – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max