هل لازال بيليه على قيد الحياة؟

طمأن الأسطورة البرازيلي، بيليه، محبيه، يوم السبت، في بيانٍ رسمي، بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى هذا الأسبوع، وسط علاجات السرطان المستمرة.

وقال بيليه في بيانه: "أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء الجميع، أنا قوي ولدي الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد، أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي كله على كل الرعاية التي تلقيتها".

وأضاف: "لدي الكثير من الإيمان بالله وكل رسالة حب تصلني منكم في جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئا بالطاقة، وأيضا مشاهدة البرازيل في كأس العالم".

واختتم بيليه رسالته، قائل: "شكرا جزيلا لكم على كل شيء".

نُقل بيليه البالغ من العمر 82 عاما، والذي كان في حالة صحية هشة في السنوات الأخيرة، إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، في ساو باولو، بسبب ما وصفه الأطباء بأنه "إعادة تقييم" للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ الجراحة التي أجراها في سبتمبر/ أيلول 2021 لإزالة ورم في القولون.