مقتل 3 رجال شرطة بهجوم مُسلح في باكستان

قُتل ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم مُسلح وقع في ناحية نوشيرا في مقاطعة خيبر باختونخوا، شمال غربي باكستان.

وقال رجال الإنقاذ: إن سيارة تابعة للشرطة تعرضت لهجوم من قبل مسلحين، يوم السبت، في منطقة أكورا خاتاك في هذه الناحية، حيث أطلقوا النار على رجال الشرطة الثلاثة.

وأضافوا: أن الضحايا نُقلوا على الفور إلى المستشفى، حيث تم استلامهم وقد توفوا، مضيفين أن القتلى كان من بينهم قائد شرطة وسائق.

وأفادت التقارير بتسجيل زيادة كبيرة أخيرا في الهجمات المسلحة في أنحاء من باكستان، وخاصة في مقاطعة خيبر باختونخوا بعدما أوقفت جماعة "تحريك طالبان باكستان" المسلحة المحظورة العمل باتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع.