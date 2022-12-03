نتنياهو يقرر إنشاء “مطبخ أمني مصغر” بديلا عن الكابينت لتجاوز بن غفير وسموترتش

قرر رئيس وزراء الاحتلال المعاد تكليفه بنيامين نتنياهو إقامة “مطبخ أمني مصغر” كبديل لمجلس الوزراء. وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، أولاً: عدم عقد مجلس الوزراء بشكل متكرر ، وثانيًا: تشكيل مجلس محدود من ثلاثة وزراء لاتخاذ قرارات أمنية مهمة في الحكومة التي ستتألف من نتنياهو نفسه.

وعيّن وزير الحرب اللواء (احتياطي) يوآف غالانت ووزير الداخلية أرييه درعي ، اللذين كان لهما خبرة كبيرة وكان يعتبر معتدلاً نسبيًا.

و سيحاول نتنياهو الالتفاف على أعضاء مجلس الوزراء سموتريتش وبن غفير أثناء اتخاذ قرارات دراماتيكية من خلال مجلس صغير للغاية سيعطل الحكومة، وفقاً للصحيفة.

وهكذا ، ستكون حكومة نتنياهو السادسة ، المقرر تشكيلها في الأسبوعين المقبلين ، هي الأكثر يمينية في حكوماته السابقة.

كما سيعكس هيكل مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​أيضًا هيكل الحكومة ، وسيضم أعضاء الحكومة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (عوتسما يهوديت).