تاريخ مواجهات الأرجنتين وأستراليا قبل لقاء مونديال قطر 2022

يتابع الجمهور العاشق للساحرة المستديرة مساء اليوم السبت، مباراة الأرجنتين وأستراليا التي انطلقت في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد أحمد بن علي المونديالي، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

تاريخ مواجهات الأرجنتين وأستراليا قبل لقاء اليوم في كأس العالم قطر 2022 يتخلص بأن الفريقين قد التقيا من قبل في 7 مناسبات، ولقاء اليوم في دور الـ 16 أول لقاء بينهما في بطولة كأس العالم.

وبشكل عام عند الحديث عن مواجهات الأرجنتين وأستراليا، فإن كعب التانغو يعلو بكثير على الكنغر الأسترالي، حيث في الـ7 مواجهات سابقًا، حققت الأرجنتين الفوز 5 مرات، وتعادلت مرة واحدة، وخسرت مرة واحدة في لقاء ودي، وفيما يلي نستعرض معكم هذه اللقاءات بالتفصيل.

الأرجنتين – أستراليا (1988): 4-1 لصالح أستراليا في مباراة ودية

الأرجنتين – أستراليا (1992): 2-0 لصالح الأرجنتين في مباراة ودية

الأرجنتين – أستراليا (1993): 1-1 في تصفيات كأس العالم بين القارات

الأرجنتين – أستراليا (1993): 1-0 لصالح الأرجنتين في كأس العالم بين القارات

الأرجنتين – أستراليا (1995): 2-0 لصالح الأرجنتين في مباراة ودية

الأرجنتين – أستراليا (2005): 4-2 لصالح الأرجنتين في كأس القارات

الأرجنتين – أستراليا (2007): 1-0 لصالح الأرجنتين في مباراة ودية