الهلال الأحمر: 20 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في أوصرين جنوب نابلس

اندلعت مساء اليوم السبت مواجهات، بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة أوصرين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن عشرات الشبان أغلقوا الشارع الرئيس عند مفترق البلدة بصخور والإطارات المطاطية المشتعلة، للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد عمار حمدي مفلح الذي يحتجز الاحتلال جثمانه منذ الأمس.

ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال التي وصلت لمفترق البلدة وأطلقت قنابل الغاز بكثافة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 20 مواطن خلال المواجهات.

وأشار إلى أن طواقمها الطبية قدمت العلاج الميداني لـ 3 مصابين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت عند مفترق البلدة.

يذكر أن الشهيد مفلح ارتقى مساء الجمعة، بعد أن أطلق جندي الرصاص عليه من مسافة صفر في بلدة حوارة جنوب نابلس.