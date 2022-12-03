إليك أغلى 6 أحذية كرة قدم لعام 2022

كأي سلعة أُخرى موجودة في الأسواق، تتباين أسعار أحذية لاعبي كرة القدم بهوامش كبيرة جدا، تبعا لجودتها ومتانتها وعلامتها التجارية، فقد تجد حذاء رياضيا بـ30 دولارا حدا أدنى، لكن ما يرتديه كبار نجوم اللعبة سعره بالآلاف.

أغلى 6 أحذية كرة قدم لعام 2022.

فهل تساءلت يوما كيف يمكن للاعبي كرة القدم اللعب على أرض موحلة من دون انزلاق؟ تجيب المجلة الإلكترونية "ماني إنك" moneyinc.com عن هذا السؤال بالقول إن السبب يعود لما تتميز به أحذيتهم الرياضية من مرابط cleats تومّن لهم حركة آمنة على الأرض الزلقة.

وهذه المرابط هي عبارة عن نتوءات تحت نعل الحذاء، يمكن أن تكون مصنوعة من البلاستيك أو المعدن أو المطاط، وعادة ما تكون مخروطية الشكل.

وتختلف تكلفة إنتاج أحذية لاعبي كرة القدم تبعا لعوامل مثل جودة المواد المصنوعة منها أو مستوى الراحة الذي تؤمّنه أو المتانة التي تتميّز بها.

فما هي أغلى أحذية لاعبي كرة القدم في عام 2022؟

1 - Nike Mercurial Vapor IX CR7 Ballon D'Or (7999 دولارا)

2- Adidas Predator (4799 دولارا)

3 - +Adidas Messi 16 (3000 دولار)

4 - Nike Mercurial Vapor IV (2750 دولارا)

5 - Nike Mercurial What the Superfly IV (550 دولارا)

6 - Adidas Nemeziz 17+ 360 Agility (275 دولارا)

كقاعدة عامة، يمكن القول إن المنتجات باهظة الثمن رفيعة المستوى من حيث الجودة، وهذا مبدأ ينطبق على أحذية لاعبي كرة القدم، الذين يمكنهم تقديم أداء أفضل باستخدامها.