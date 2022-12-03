رابط التسجيل: أونروا تفتح باب تسجيل أسماء جديدة للاستفادة من “الكابونة”

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” ، السبت، عن البدء بتسجيل أسماء جديدة للاستفادة من المساعدات الغذائية “الكابونة”.

وأوضحت ” أونروا” في بيان، أن فترة تسجيل أسماء جديدة للاستفادة من المساعدات الغذائية (الكابونة)، وتستمر من 1/12/2022 حتى 31/12/2022، مشيرة إلى أن التسجيل سيكون إلكترونيًا فقط عبر الرابط المرفق ولن يتم استقبال أي شخص في فروع الوكالة.

وسابقاً، أعلنت “أونروا”، عن زيادة أعداد المستفيدين من مساعداتها الغذائية في قطاع غزة لعام ٢٠٢٣.

وأوضحت أنه سيتم إضافة 30 ألف مستفيد، لتلقي المساعدات الغذائية بدءً من نيسان (أبريل) لعام 2023″.

وأشارت ”أونروا” في بيان، إلى وجود إحصاءات تتحدث عن حوالي 860 ألف لاجئ فلسطيني من مجموع مليون و800 ألف لاجئ يعانون من الانعدام الغذائي، ونسبة كبيرة منهم لا تستطيع توفير وجبتي طعام خلال اليوم.

وذكرت الإحصاءات أنه في عام 2000 قدمت “أونروا” المساعدة الغذائية في قطاع غزة لحوالي 80 لاجئ ألف، إلا أن الرقم تضاعف إلى أكثر من 930 ألف مستفيد هذه الأيام.

ولفتت أنه وبسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا أصبحت (أونروا) بحاجة إلى 80 مليون دولار زيادة عن الطبيعي.

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