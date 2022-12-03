هولندا أول المتأهلين لربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد فوزها على أمريكا

أصبح منتخب هولندا، مساء اليوم السبت، أول الواصلين للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022، بفوزه المستحق على نظيره الأميركي بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي احتضنه استاد خليفة الدولي في العاصمة الدوحة، في أولى مباريات الدور ثمن النهائي.

واستحق المنتخب الهولندي وصيف البطولة 3 مرات من قبل، والعائد إلى كأس العالم مجددا بعد غيابه عن النسخة الماضية في روسيا 2018، الوصول إلى الدور ربع النهائي بعد تفوقه في جميع النواحي، عكس المنتخب الأميركي الذي كان ضعيفا وتائها ولم يقدم الأداء المأمول خاصة بعد حلوله ثانيا في مجموعته وتقديمه أداء قويا بالدور الأول.

ويلعب المنتخب الهولندي في الدور القادم مع الفائز من اللقاء الثاني الذي يقام مساء اليوم ويجمع المنتخب الأرجنتيني المرشح الأبرز للقب، مع منتخب أستراليا.

كريستيان بوليسيتش كاد أن يفاجئ هولندا مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثانية بعد أن كسر مصيدة التسلل وانفرد بالحارس الذي تألق وأبعد الكرة بصعوبة عن مرماه.

ومن أول هجمة حقيقية افتتح اللاعب ممفيس ديباس التسجيل للمنتخب الهولندي في الدقيقة العاشرة من هجمة مرتدة عكسها لاعب انتر ميلان دينزل دومفريس إلى ديباي الذي سددها قوية من داخل صندوق الجزاء زاحفة على يمين الحارس مات تيرنر.

وتألق الحارس الهولندي مجددا وحرم أميركا في معادلة النتيجة في الدقيقة الـ42 بعد تسديدة صاروخية من اللاعب تيموتي وياه، حولها بصعوبة إلى ركنية.

وعزز ديلي بليند في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول من تقدم بلاده بهدف ثان بسيناريو مشابه للهدف الأول، بعد عرضية من دومفريس حولها بليند قوية من داخل الصندوق على يمين الحارس الأميركي تيرنر.

وقلص حاجي رايت في الدقيقة الـ76 النتيجة لصالح المنتخب الأميركي، بعد عرضية حولها بمساعدة من زميله بوليسيتش في الشباك الهولندية.

الفرحة الأميركية لم تستمر طويلا، وسجل نجم اللقاء دومفريس في الدقيقة الـ81 الهدف الثالث للمنتخب الهولندي بعد كرة ملعوبة من بليند سددها من مسافة قريبة بيسراه في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز هولندا بثلاثة أهداف لهدف.

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