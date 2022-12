أكثر الكتب مبيعاً لعام 2022 بحسب موقع أمازون العالمي هي جلها روايات خيالية حققت مبيعات ضخماً خلال عام 2022، وتضم القائمة مجموعة كبيرة من الكتب والروايات المتنوعة.

أكثر الكتب مبيعاً لعام 2022 بحسب موقع أمازون

رواية " It Ends with Us "

بقلم كولين هوفر

هو كتاب يتبع فتاة تدعى ليلي انتقلت لتوها الى مدينة جديدة وهي مستعدة لبدء حياتها بعد الكلية. ثم تلتقي ليلي بشخص يدعى رايلي وتقع في حبه. في الوقت الذي تطور فيه مشاعر رايلي ، يظهر حبها الأول أطلس ويتحدى العلاقة بين ليلي ورايلي.

رواية " Where the Crawdads Sing "

بقلم ديليا أوينز

يدور حول امرأة شابة تدعى كايا ، قامت برعاية نفسها في منطقة مستنقعات في ولاية نورث كارولينا عندما تخلت عنها عائلتها في سن مبكرة. هناك الكثير في قصتها: الرومانسية والغموض والقتل.

رواية: " Verity "

بقلم كولين هوفر

لوين آشلي كاتبة تكافح على حافة الانهيار المالي عندما تقبل عرض خيالي. حيث يقوم جيريمي كروفورد ، زوج الكاتبة المشهورة فيريتي كروفورد ، بالاستعانة بلوين لإكمال الكتب المتبقية في سلسلة ناجحة لا تستطيع زوجته المصابة إنهاءها.

رواية: " It Starts with Us "

بقلم كولين هوفر

تحكي الرواية قصة ليلي بلوم ورومانسية محكوم عليها بالفشل مع رايلي كينكيد وتتتبع تاريخها منذ نشأتها في منزل كله مشاكل، ووقوعها في علاقة حب فاشلة، وهروبها من تلك العلاقة.

رواية: " The Seven Husbands of Evelyn Hugo "

بقلم تايلور جينكينز ريد

تحكي الرواية قصة ممثلة هوليوود القديمة إيفلين هوغو ، المصممة على الوصول الى قائمة النجوم في صناعة الافلام من خلال القيام بكل ما يلزم للوصول إلى هناك. أثناء محاولتها إكمال صعودها إلى النجومية ، تزوجت من سبعة أزواج فما هي قصتها.