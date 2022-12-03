الكرملين يعلن رفض روسيا لفرض سقف لسعر النفط

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن روسيا لن تقبل سقفا على أسعار النفط وستتخذ الإجراءات المناسبة في هذا الخصوص.

وأضاف بيسكوف في إفادة صحفية: "لن نقبل هذا السقف، وبعد التحليل الذي سننجزه على وجه السرعة سنقدم تقريرا حول آلية العمل".

ونوه بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور دونباس يوما ما.

بمرور الوقت سيحدث هذا بالطبع هذه منطقة تابعة لروسيا.

وتعليقًا على اجتماع محتمل بين رئيسي روسيا وبيلاروسيا، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو في ديسمبر/ كانون الثاني، قال بيسكوف إن حدثًا مشتركًا ممكن ويتم الآن تنسيقه.

وأعلنت مجموعة الدول السبع الكبار يوم أمس الجمعة أن المجموعة، إلى جانب أستراليا، توصلت إلى الإجماع حول تحديد سقف سعر النفط الروسي على مستوى 60 دولارا أمريكيا للبرميل.

وجاء في بيان المجموعة: "دول السبع الكبار وأستراليا، بصفتهما أعضاء تحالف تحديد الأسعار، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2022، توصلا إلى الإجماع حول السعر الأقصى للنفط الروسي على مستوى 60 دولارا أمريكيا للبرميل".

ويشار في البيان إلى أن سياسة تحديد سقف سعر النفط الروسي ستدخل حيز التنفيذ في 5 كانون الأول/ ديسمبر، "أو في وقت قريب بعد هذا التاريخ".