مباشر.. تردد قناة الكاس اكسترا الجديد HD المفتوحة 1 ، 2 Al Kass TV على نايل سات وعرب سات

ضبط تردد قناة الكاس اكسترا HD المفتوحة 1 ، 2 Al Kass TV على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من اجل مشاهدة مباريات كاس العالم في قطر ، ويبحث الملايين من الأشخاص في هذه الأوقات التي يتزامن مع انطلاق الدور 16 من بطولة مونديال قطر التي كلفت دولة قطر من أجل استضافتها قرابة 220 مليار دولار حيث لاحظ فريق فلسطين اليوم وجود عمليات بحث واسعة جدا على جوجل من أجل التعرف على تردد قناة الكاس اكسترا وهي قناة من ضمن عشرات القنوات التي تعرض كافة المباريات لهذه البطولة الكروية العالمية ويمكن لكم الان بعد هذه المقدمة على الفور التعرف على الإشارة وهي على النحو التالي:

تردد قناة الكاس اكسترا HD المفتوحة 1 ، 2 Al Kass TV 2022

تردد قناة الكأس 2023 نايل سات

التردد الجديد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الكأس 2023 عرب سات

التردد الجديد: 12245.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الكأس 2023 سهيل سات

التردد الجديد: 10770.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

أحدث تردد قناة الكأس إكسترا 2 عربسات

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس 3 HD 2022 مفتوحة

Nilesat 101/102 7 غربا 11919 أفقي 27500 3/4

Arabsat 2A 26 شرقا 12245 عمودي 27500 3/4

تردد قنوات الكأس 5 HD 2022 عرب سات مفتوحة :

Arabsat 2A 26 شرقا

تردد 12418

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة الكأس 6 HD 2022 مفتوحة :

Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4

ترددات قنوات الكاس الرياضية 7 HD عرب سات “مشفرة”:

Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

ترددات قنوات الكأس الرياضية 8 HD 2022 مفتوحة :

Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4

تردد قناة الكاس الرياضية HD عرب سات 2022 مفتوحة :

Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 12245 عمودي 27500 3/4

ترددات قنوات الكأس Alkass علي كل الأقمار الصناعية 2022 :

القمر التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ

نايل سات 12245 ° E 27500 رأسي V 5/6

نايل سات 11919 W 27500 أفقي H 3/4

عرب سات بدر 6 12245 ° E 27500 أفقي H 5/6

آسيا سات 5 3660 ° E 27500 رأسي V 3/4

جالكسي 19 12084 W 22000 رأسي V 3/4

وفي نهاية المقالة التي وضعنا بها ضبط تردد قناة الكاس اكسترا HD المفتوحة 1 ، 2 Al Kass TV على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .