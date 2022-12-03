السعودية: توقيف 15 ألفا حاولوا دخول البلاد بطريقة غير نظامية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط وتوقيف نحو 15 ألف شخص حاولوا دخول المملكة العربية السعودية بطريقة غير نظامية.

ووفقا لبيان نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أنها قامت بعدد من الحملات الميدانية أسفرت عن ضبط 14133 من المخالفين وغير النظاميين.

وقال البيان: "أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 30 / 4 / 1444 هـ الموافق 24 / 11 / 2022 م حتى 6 / 5 / 1444هـ الموافق 30 / 11 / 2022 م، عن عدد من النتائج".

ولفت إلى أن "إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة وصل إلى 14133 مخالفًا، منهم 8148 مخالفًا لنظام الإقامة، و3859 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2126 مخالفًا لنظام العمل.

وأوضح أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 377 شخصًا، منهم 51% يمنيين و37% إثيوبييين و12% من جنسيات أخرى.